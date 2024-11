Violenza su donne: ‘il ruolo degli uomini’, oggi in Sala Nassirya alle 14

agenzia

Roma, 13 nov. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il prossimo 25 novembre, presso la Sala “Caduti di Nassirya” i senatori Filippo Sensi (Pd), Marco Lombardo (Az), Ivan Scalfarotto (Iv) e Riccardo Ricciardi (M5S) promuovono l’incontro ‘Il ruolo degli uomini’, oggi ore 14. Oltre a Sensi, Lombardo e Scalfarotto e Ricciardi, interverranno Peppe De Cristofaro (Avs) e Francesca Cavallo, autrice del libro “Storie Spaziali per Maschi del Futuro”.

“Abbiamo bisogno di un cambio di passo nel dibattito pubblico – si legge in una nota – e abbiamo bisogno che gli uomini di questo Paese, e in particolare gli uomini dentro le Istituzioni, smettano di sentirsi “ospiti” nella lotta contro la violenza di genere e lavorino in prima linea insieme alle donne per far fronte a un fenomeno tristemente sempre attuale, che riguarda tutti senza distinzione alcuna, sia come singoli sia come collettività”.