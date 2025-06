Violenza su donne: M5S, ‘subito educazione sessuale e affettiva obbligatoria a scuola’

agenzia

Roma, 31 mag. “Bene che aumenti una consapevolezza bipartisan sulla prevenzione della violenza di genere, una priorità trasversale che deve vederci uniti su tutti i fronti. Ma allora perché non discutere subito la nostra pdl pronta e depositata da anni per introdurre l’educazione sessuale e affettiva obbligatoria in tutte le scuole? Lo affermano le parlamentari M5S in commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino.