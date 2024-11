Violenza su donne: Magi, ‘Salvini pensa a migranti ma problema è italiano’

agenzia

Roma, 25 nov. “Anche oggi, nella giornata contro i femminicidi, Salvini non ha perso l’occasione per lanciare la sua propaganda irrispettosa verso le vittime e totalmente falsa contro i migranti, a dimostrazione che della violenza contro le donne a lui non importa nulla”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Invece, partendo dai dati che dimostrano come quello della violenza contro le donne è un problema profondamente radicato nella società italiana, +Europa ha presentato un emendamento alla manovra per aumentare il fondo per le politiche relative per diritti e pari opportunità al fine di inserire nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) corsi di informazione e prevenzione sulla salute sessuale e sull’educazione sessuale e affettiva. Per dare più forza a questa iniziativa, abbiamo anche lanciato una raccolta firme sul nostro sito”.