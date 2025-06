Violenza su donne: Manzi (Pd), ‘da Valditara solita propaganda’

agenzia

Roma, 21 mag. “Dopo l’ennesimo brutale femminicidio di una giovanissima donna, la segretaria del Pd, Elly Schlein ha rivolto un doveroso e necessario appello a tutte le forze politiche per lavorare insieme per attuare una strategia culturale in tutte le scuole per educare all’affettività e al rispetto. Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società: per questo bisogna fare una grande battaglia culturale, educativa che parta dalle scuole. Dispiace, dunque, che il Ministro Valditara non colga l’opportunità di dimostrare unità di intenti, abbandonandosi -in ben due interviste- alla solita stanca propaganda e a un attacco immotivato alle opposizioni. In questo momento servirebbe ben altra statura e responsabilità”. Lo dichiara Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola Pd.

“Purtroppo, al di là delle solite chiacchiere a cui ci ha abituato, Valditara -prosegue l’esponente Dem- ha fatto ben poco per promuovere l’educazione all’affettività o alla sessualità nelle scuole, nascondendosi come fa anche oggi- dietro la delirante teoria del gender tanto cara agli ambienti dell’ultradestra mondiale. Dia un segnale forte. L’allora ministra Fedeli aveva coinvolto e lavorato con tutte le forze politiche e associative perché su questi temi non ci si può dividere. Lo stesso è stato fatto nella scorsa legislatura dalla commissione Femminicidi presieduta da Valeria Valente con conclusioni che potrebbero essere molto utili per impostare anche il lavoro presente”.