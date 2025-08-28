Violenza su donne: Matone, ‘ora mi aspetto migliaia di cause separazione’

agenzia

Roma, 28 ago. “Non basta chiudere i siti che hanno diffuso le foto di donne, famose e non, senza consenso, o avviare complesse cause per avere condanne penali. Se è vero che molte di queste oltre 32mila foto di donne avevano contenuto intimo, e se a diffonderle addirittura sono stati i mariti, mi attendo almeno 32mila cause di separazione per la gravità di quanto è successo”. Lo sottolinea il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

