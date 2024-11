Violenza su donne: Meloni, ‘raddoppiate risorse per contrasto ma cercheremo di fare di più’

agenzia

Roma, 25 nov. Per contrastare la violenza sulle donne “abbiamo raddoppiato le risorse, anche per i centri antiviolenza, certo poi le risorse non bastano mai ma cercheremo di fare sforzi ulteriori. Mi sembra oltretutto che siano soldi ben spesi, che consentono” ai centri “di essere più efficaci”, anche di fronte alla constatazione che “molte più donne chiamano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.