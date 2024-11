Violenza su donne: Meloni, ‘sfida è culturale, no a scontri ideologici, dividersi non ha senso’

agenzia

Roma, 25 nov. “Cosa si può fare di più” per fermare la strage dei femminicidi? “È un tema sul quale mi sono chiaramente interrogata molto. L’Italia ha una legislazione molto importante su questa materia, legislazione alla quale tra l’altro ha contribuito anche questo governo con un’ultima legge approvata un anno fa all’unanimità dalle forze politiche. Una delle poche cose che siamo riusciti ad approvare all’unanimità. Io penso, che arrivati a questo punto, la sfida sia soprattutto di carattere culturale”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.