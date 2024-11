Violenza su donne: Mollicone (Fdi), ‘trapper cantino messaggi e legami positivi’

agenzia

Roma, 25 nov. “In questa occasione voglio lanciare un appello, in qualità di Presidente della Commissione Cultura della Camera, alla Rai, alla direzione di Sanremo, alla Siae e a tutti gli operatori del settore musicale: è inaccettabile la registrazione di canzoni che provengono da quella subcultura musicale – interpretata da molti cantanti Trap – che invocano una cultura sessista e di violenza contro le donne. Da sempre siamo a favore della libertà di espressione, ma questa non può rendere vana l’attività istituzionale di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni che il Parlamento e il Governo – anche in via trasversale – stanno conducendo su questo tema. I cantanti Trap cantino messaggi e legami positivi”. Così ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in occasione della tavola rotonda al Teatro Parioli “Voci di libertà”.