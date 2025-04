Violenza su donne: Moretti, ‘uomini violenti vanno denunciati’

agenzia

Roma, 1 apr. “‘Un amore non corrisposto’, ‘si era invaghito di lei’. Sarebbe questa la ragione della morte di Sara Campanella, una ragazza di soli 22 anni uccisa in pieno giorno e a pochi passi dal policlinico di Messina. Un linguaggio che non può più essere contemplato e tollerato perché penalizza doppiamente la vittima. La logica strisciante dietro a queste frasi è atroce perché contiene in sé la radice maschilista del delitto passionale. La verità è che gli uomini violenti, qualsiasi sia il loro comportamento, vanno denunciati subito, al primo sospetto. Educhiamo le ragazze alla denuncia, è l’unico modo possibile insieme all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA