Violenza su donne: P.Chigi aderisce a campagna ‘Orange the world’

Roma, 24 nov In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presidenza del Consiglio dei ministri aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione dell’Onu ‘Orange the World’, illuminando la facciata principale di palazzo Chigi di colore arancione dal tramonto di oggi 24 novembre all’alba di domani 25 novembre 2024, giornata nella quale l’illuminazione si ripeterà dal tramonto alle ore 23.59.

