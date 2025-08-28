Violenza su donne: Paita, ‘chiesto a La Russa dibattito in Senato’

agenzia

Roma, 28 ago. “Quella delle immagini di donne rubate e commentate sui siti è una vicenda gravissima. È una forma di violenza e dominio sulle donne, che non può essere tollerata. Ritengo che, oltre allo sdegno, si debbano subito prendere iniziative concrete: ho proposto una immediata discussione in Parlamento, in Aula o in commissione, con la ministra Roccella e con il ministro Piantedosi. Ho inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere il dibattito”. Lo ha annunciato Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, ospite di ‘Coffee Break’ su La7.