Violenza su donne: protesta opposizione su Valditara, ‘Meloni e ministri in aula’

agenzia

Roma, 19 nov “I ministri competenti vengano in aula a riferire”. Lo ha chiesto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga intervenendo a proposito delle parole del ministro dell’Istruzione Valditara sul femminicidio alla presentazione della Fondazione Cecchettin. “Siamo rimasti basiti nel sentire quelle parole e abbiamo atteso un giorno per sentire parole da parte della presidente del Consiglio di presa di distanza. E invece abbiamo assistito sostanzialmente ad una presa d’atto, di una condivisione di quelle parole gravissime”, ha spiegato Braga.

“La presidente venga in aula con i ministri”, ha poi detto la deputata di Avs Francesca Ghirra unendosi alla richiesta del Pd. Sulla stessa linea Azione e M5s. La polemica si è infiammata poi per l’intervento del deputato della Lega Mario Sasso: “E’ un dato di fatto”, ha spiegato il leghista a proposito di quanto detto da Valditara: “Una cultura che è quella propriamente islamica considera le donne come degli esseri inferiori”, ha detto tra l’altro Sasso.