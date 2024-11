Violenza su donne: Ricci (Pd), ‘piaga terribile, serve sforzo collettivo’

agenzia

Roma, “Oggi, 25 novembre ricordiamo tutte le donne vittime di violenze. La violenza contro le donne rappresenta una piaga terribile, con violenze fisiche, psicologiche, economiche, che limitano la libertà e l’autonomia delle donne in modo inaccettabile, condizionando così la loro vita”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

“E il più delle volte avviene in ambito familiare, dentro le mura domestiche, dove è ancora più dfficile per le vittime sottrarsi e denunciare”, ha aggiunto Ricci.