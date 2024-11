Violenza su donne: Roccella, ‘verso testo unico, obiettivo approvarlo l’8 marzo’**

agenzia

Roma, 25 nov. La giornata contro la violenza sulle donne “è stata sempre celebrata dal Cdm, da quando ci siamo insediati, con iniziative non solo celebrative e discorsi, ma anche con atti concreti. Quest’anno la celebriamo con un’iniziativa che comincia in questo momento e si concluderà l’8 marzo: abbiamo dato mandato agli uffici della ministra Casellati e ai miei di istituire un tavolo di lavoro presso la presidenza del Consiglio per redigere un testo unico contro la violenza sulle donne, coinvolgendo tutte le amministrazioni coinvolte”, compresa la “Commissione bicamerale contro il femminicidio di cui è partita l’idea”. Lo annuncia la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, nella conferenza stampa post Cdm.