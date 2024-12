Violenza su donne: Ronzulli, ‘ok reddito libertà ottima notizia, speriamo ulteriori risorse’

agenzia

Roma, 9 dic. “Ogni passo che va incontro alle donne vittima di violenza rappresenta una piccola conquista, in una battaglia difficile ma che dobbiamo vincere ad ogni costo. Il via libera al reddito di libertà, grazie al decreto attuativo firmato dai ministri Giorgetti, Roccella e Calderone, è quindi un’ottima notizia. Manca solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, poi saranno definitivamente sbloccati, e ripartiti regione per regione, i 30 milioni che da quest’anno, e fino al 2026, garantiranno per dodici mesi il contributo di 500 euro al mese alle donne in condizioni di povertà, assistite dai centri antiviolenza”. Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato.