Violenza su donne: Russo, ‘approvare ddl Fi su indagini informatiche’

agenzia

Roma, 31 ago. “Il fenomeno dei fake e dei deepfake rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, con gravi implicazioni per la sicurezza digitale e la tutela della verità nell’informazione. Le inchieste di queste settimane hanno dimostrato che il momento di agire è ora: bisogna rendere obbligatoria la marcatura dei contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale come chiediamo da tempo, ma è altrettanto necessario creare le condizioni perché le piattaforme social siano responsabilizzate e paghino eventuali responsabilità penali ed amministrative, affinché collaborino con l’Autorità giudiziaria. La libertà degli individui è sacrosanta, ma non è accettabile che vi siano siti e piattaforme -alcune ancora poco conosciute- dove non esiste alcun limite o regolamentazione, dove si praticano violenza e diffamazione ed è addirittura capitato che qualcuno potesse assistere a una morte per sevizie in diretta”. Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.