Violenza su donne: Schlein, ‘manca sforzo prevenzione’

Roma, 4 apr. “Sono stati giorni in cui stanno succedendo molte cose e non vorrei si perdesse l’attenzione su alcuni fatti di drammatica attualità: sono state uccise due ragazze di 22 anni da ragazzi altrettanto giovani. Su questo non possiamo più aspettare, come istituzioni, a fare un passo in avanti”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al seminario dei deputati Pd al Museo Cervi a Gattatico.

“Quello che è completamente mancato è lo sforzo sulla prevenzione. Due punti in particolare. Avevamo chiesto di investire 50 milioni in più sulla formazione. L’altro versante è l’educazione all’affettività e al rispetto nelle scuole. Dobbiamo tenere accesa l’attenzione su questo”.

