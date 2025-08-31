Violenza su donne: Zabatta (Avs), ‘da sessismo a sciacallaggio ed estorsione’

agenzia

Roma, 31 ago. “La testimonianza della vittima di ‘Phica’ costretta a pagare quasi duemila euro per far rimuovere le proprie foto rubate e manipolate segna un’escalation terrificante: siamo passati dalla violenza sessista allo sciacallaggio e all’estorsione. È la prova schiacciante che questi siti non sono solo spazi d’odio, ma vere e proprie organizzazioni criminali che hanno creato un business sulla pelle e sulla disperazione delle donne. Questa doppia violenza –prima l’umiliazione pubblica, poi il ricatto economico– è intollerabile e dimostra l’urgenza di un intervento legislativo drastico”. Lo afferma Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).