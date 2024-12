Violenza su donne: Zanella (Avs), ‘Fastweb in commissione femminicidi’

agenzia

Roma, 8 dic. “La prossima settimana ascolteremo in Commissione femminicidi la versione di Fastweb, il gestore dei dispositivi elettronici di sorveglianza. Chiederemo chiarimenti sui motivi del malfunzionamento che spesso hanno avuto conseguenze tragiche, come è noto, per le donne perseguitate dai propri ex compagni/mariti divenuti poi killer che le hanno colte a sorpresa, non essendo scattato l’alert”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.