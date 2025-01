Violenza sulle donne, arriva a Napoli la campagna di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai

agenzia

Roma, 29 gen. Sarà il Liceo Scientifico Linguistico Statale ‘V. Cuoco- T. Campanella’ a ospitare nella mattinata di venerdì 31 gennaio, la tappa napoletana di ‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’, la campagna di Rai Radio 1 e Giornale Radio Rai che da oltre un anno sta raggiungendo tutte le principali città italiane da sud a nord. Università, piazze, sedi di associazioni e istituzioni, scuole, aule di tribunali, carceri etc: la campagna sta interessando tutte le location in grado di favorire l’ascolto di tutte le voci coinvolte o interessate ai temi della violenza e si rivolge in particolare ai giovani. Fondamentali le testimonianze dei centri antiviolenza attivi sul territorio da decenni a supporto delle donne.