Visibilia: Cassazione su Santanchè, ‘truffa radicata a Milano per bonifici e sedi’

Milano, 12 feb. La competenza territoriale si radica a Milano, da qualunque lato si inquadri la questione. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni sul caso Visibilia che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanchè con l’ipotesi di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid. Nel provvedimento, che segue la decisione dello scorso 29 gennaio, si rigetta la richiesta della difesa di considerare singole ipotesi di truffa (e non una truffa continuata) e di radicare la competenza a Roma.

Per il collegio della seconda sezione penale presieduta da Anna Petruzzellis – chiamato a rispondere alla questione sollevata dalla giudice delle indagini preliminari di Milano Tiziana Gueli – dato che la procura meneghina ha rilevato che l’ultima erogazione dei contributi è stata pagata a un dipendente in una banca nel Milanese, “deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Milano”. Nell’indagine, coordinata dai pubblici ministeri Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editore spa, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo (e quindi continuando a lavorare) causando un ‘danno’ di oltre 126 mila euro versati dall’Inps.