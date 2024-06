Visibilia: giudici confermano amministrazione giudiziaria, ‘gestione inadeguata’

agenzia

Milano, 3 giu. La presenza “di uno stato di crisi è pacifica” e c’è una “impossibilità, allo stato, di formulare una prognosi di attuabilità del piano di risanamento senza l’apporto di risorse esterne, di cui la Società non risulta al momento destinataria”. Lo afferma la corte d’Appello di Milano nel provvedimento civile con cui ha confermato l’amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e da lei presieduta fino al gennaio 2022.