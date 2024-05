Visibilia: governo alle prese con caso Santanchè, linea rossa resta rinvio a giudizio**

agenzia

Roma, 3 mag. La linea rossa resta il rinvio a giudizio, che molti vedono ormai dietro l’angolo. Nel giorno in cui cade una nuova tegola, per quanto attesa, sul governo Meloni, fonti di primo piano confermano all’Adnkronos che per il momento l”affaire’ Santanché rimane in stand-by, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo e il compagno Dimitri Kunz nell’inchiesta sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps nella gestione della cassa integrazione durante la pandemia Covid. A stretto giro dalla notizia arrivata dalla Procura di Milano, la segreteria dem Elly Schlein chiede alla premier di esigere un passo indietro dall’imprenditrice, mentre il leader del M5S Giuseppe Conte graffia, richiamando la recente candidatura di Vittorio Sgarbi alle elezioni europee: “Peccato che le liste siano ormai chiuse”.

Per il governo, ci pensa il vicepremier Antonio Tajani a mettere un argine: ”Le opposizioni le chiedono ogni due minuti le dimissioni -dice a margine della presentazione alla Camera de libro di Paolo Del Debbio su Silvio Berlusconi-. C’è una richiesta e quando ci sarà la decisione ne parleremo”. Il caso, assicura, “non crea nessun imbarazzo al governo, è una questione di sensibilità personale, spetterà alla ministra Santanchè decidere. Io sono un garantista, lo sono con tutti e lo sono stato anche quando c’è stata la vicenda Decaro. Non vado mai ad accanirmi contro le persone. Credo che i cittadini oggi vogliano le soluzioni, non liti personali e strumentalizzazioni”.