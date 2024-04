Visibilia: Pd, ‘Meloni ci stupisca e chieda dimissioni Santanchè’**

agenzia

Roma, 22 mar. “La presidente Meloni faccia le sue valutazioni e decida se quanto accade non le sembra sufficiente per imporre un passo indietro alla sua ministra. Ci stupisca e faccia in concreto quello che ha chiesto a molti suoi avversari politici per fatti meno gravi eticamente e politicamente: chieda lei le dimissioni alla ministra Santanchè”. Lo chiede la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, dopo che la Procura di Milano ha notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè.