Visibilia: Salvini, ‘Santanchè non si deve dimettere, rinvio a giudizio non è condanna’**

Roma, 21 gen. “Le dimissioni perché? Perché M5s chiede le dimissioni?”. Il rinvio a giudizio “non è una condanna. Siamo in un paese dove uno è colpevole dopo tre gradi di giudizio. Quindi, per quello che mi riguarda non cambia assolutamente nulla”. Matteo Salvini risponde così in Transatlantico a chi gli chiede se, a suo parere, la ministra del Turismo Daniela Santanchè si debba dimettere.

