Visibilia: Silvestri, ‘Meloni chiami Santanchè e le chieda un passo indietro’

Roma, 18 gen. “Ora Giorgia Meloni non può fare altro che chiamare Santanchè e chiederle un passo indietro. Non lo facesse farebbe una figura davvero barbina. La presidente del Consiglio ha atteso anche troppo e con un’immagine come quella dataci dalla ministra del Turismo ha leso la reputazione internazionale del nostro Paese. Per quel che ci riguarda torneremo immediatamente alla carica. Santanchè non può continuare a fare la ministra”. Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri, a ‘L’attimo fuggente’, su Giornale radio Rai.

