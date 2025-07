Visite per Beukema e Lucca, poi la firma con il Napoli

agenzia

Azzurri forti nel mercato, Osimhen più vicino al Galatasaray

NAPOLI, 17 LUG – De Bruyne in arrivo con la squadra a Dimaro per il via al ritiro del Napoli, Beukema e Lucca pronti alle visite mediche per firmare il contratto e raggiungere i nuovi compagni. Il Napoli inizia oggi il ritiro a Dimaro, ma continua il lavoro sul mercato per rafforzare la squadra scudetto che vuole una stagione d’oro anche in Champions League. Lorenzo Lucca è giunto a Roma dove sosterrà le visite mediche alla clinica Villa Stuart prima di firmare il quinquennale con il Napoli che pagherà all’Udinese in totale 35 milioni, 9 adesso e 26 la prossima estate. L’attaccante dopo l’ok medico e la firma raggiungerà i compagni di squadra a Dimaro. Ma è atteso per le visite mediche anche per Sam Beukema, il 27enne difensore centrale che arriva dal Bologna a cui il Napoli paga 30 milioni con contratto da 3 milioni l’anno all’olandese. I due nuovi calciatori sono attesi dal tecnico Conte che quest’estate vuole una squadra già pronta con i nuovi calciatori all’inizio della stagione. Intanto il Napoli continua a trattare con il Galatasaray per vendere Osimhen: oggi il club turco ha offerto il pagamento della clausola da 75 milioni in due rate, 40 milioni questa estate e 35 nella prossima, con l’accettazione anche di una clausola secondo cui il Galatasaray non potrà vendere l’attaccante nigeriano a un club italiano: il Napoli potrebbe chiedere 3 anni di stop, il club turco ne accetterebbe 2 al momento, ma si continua a trattare, come avviene anche sulla clausola di vendita del 20% chiesta dal Napoli, con il Galatasaray che sarebbe pronta ad accettarne il 10%.

