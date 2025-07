Vitalizi: Conte, ‘ci offendono e mi denunciano, noi non arretriamo’

agenzia

Roma, 24 lug “In Parlamento ci offendono, ci insultano, alte cariche di Fratelli d’Italia ci danno degli “straccioni”. Apprendo dai giornali che l’ex parlamentare Ilona Staller ha preannunciato una denuncia e vuole portarmi in Tribunale per aver difeso il taglio dei vitalizi che abbiamo fatto nel 2018. Facciano pure. Noi non arretriamo”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Continueremo a smascherare i tentativi di introdurre vecchi e nuovi privilegi mentre nel mondo reale c’è chi lavora e non può fare vacanze, la spesa, un mutuo”, aggiunge il leader del M5s.

