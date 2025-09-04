agenzia
Viterbo: Fontana, ‘confermati impegno e professionalità Forze Ordine’
Roma, 4 set. “Esprimo il mio plauso e il mio ringraziamento alla Polizia per la tempestiva operazione che ha portato all’arresto di due uomini trovati in possesso di armi, a Viterbo, a poche ore dal trasporto della macchina di Santa Rosa. Un intervento che conferma la costante attenzione, l’impegno e la professionalità delle nostre Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza dei cittadini”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
