agenzia
Viterbo: Iv, interrogazione Renzi su quanto accaduto
Roma, 4 set. “Il senatore Matteo Renzi esprime la più profonda gratitudine alle forze dell’ordine e all’albergatore che con la loro prontezza hanno consentito di fermare i cittadini turchi armati a Viterbo, in occasione della festa della Macchina di Santa Rosa. Annuncia altresì una interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi sull’accaduto”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.
