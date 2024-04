Vivendi non partecipa a riunione con Tim sul golden power

agenzia

Riunione di un'ora tra il Comitato e l'ad Labriola

ROMA, 02 APR – L’ad di Tim Pietro Labriola si è intrattenuto a Palazzo Chigi per circa un’ora, ospite del comitato per il Golden Power che vuole fare il punto sulla cessione di Netco a Kkr. Era stata convocata anche Vivendi che, secondo quanto si apprende, ha giustificato con una lettera la sua assenza. Vivendi è il primo azionista, con quasi il 24% ma non ha più il controllo di fatto (non esercita attività di direzione e coordinamento) e da quando il suo ceo Arnaud de Puyfontaine ha lasciato il cda non ha nemmeno più rappresentanti nel board, e su queste basi – argomenta la lettera – non crede di dover partecipare a una riunione tecnica.

