VNL fmminile, le 14 azzurre convocate per la Pool 7

Lunedì la partenza per l'Olanda, esordio il 9 luglio col Belgio

ROMA, 05 LUG – Ripartirà da Apeldoorn il cammino dell’Italia femminile nella Volleyball Nations League. Lunedì le azzurre voleranno in Olanda dove è in programma, dal 9 al 13 luglio, la Pool 7. Unica nazionale ancora imbattuta, l’Italia andrà a caccia della qualificazione aritmetica alle Finals di Lodz (23-27 luglio) in una week che la vedrà fare l’esordio mercoledì 9 luglio alle 17 contro il Belgio. Il giorno seguente le azzurre incroceranno la Serbia (ancora alle 17) per poi affrontare, sabato 12 luglio (ore 19), la Turchia. Infine, domenica 13 luglio (ore 16) calerà il sipario sulla fase intercontinentale di VNL con la sfida che vedrà l’Italia in campo contro le padrone di casa dell’Olanda. Dopo una settimana di intenso lavoro a Cervia, il CT azzurro Julio Velasco ha scelto 14 atlete. Ecco la lista. Palleggiatrici: 3 Carlotta Cambi, 8 Alessia Orro; schiacciatrici: 2 Alice Degradi, 16 Stella Nervini, 17 Myriam Sylla, 22 Gaia Giovannini; centrali: 1 Anna Gray, 11 Anna Danesi (C), 14 Linda Nwakalor, 19 Sarah Fahr; opposti: 18 Paola Egonu, 24 Ekaterina Antropova; liberi: 6 Monica De Gennaro, 7 Eleonora Fersino.

