agenzia

Venti punti in più nel confronto con le legislative 2022

PARIGI, 30 GIU – L’affluenza in Francia per il primo turno delle legislative sfiora il 60% (59,39%) alle 17, registrando 20 punti in più rispetto alla stessa ora delle legislative 2022. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno.

