Vola l’utile dei pennarelli Carioca con Messico e Nord Europa

Cresce del 40% nel 2024, piacciono le penne cancellabili (+23%)

TORINO, 25 APR – In un mercato della cartoleria in calo, la vendita dei pennarelli e delle matite della storica azienda torinese Carioca nel 2024 è cresciuta del 3% grazie alla forte espansione in nuovi mercati come Messico e Nord Europa. L’utile netto del gruppo torinese, che esporta i suoi prodotti in oltre 90 Paesi di 5 continenti, ha fatto nell’ultimo anno un balzo del +40% a 2,5 milioni di euro e l’ebitda è aumentato del +18% oltre 5 milioni di euro. I ricavi complessivi dell’azienda sono aumentati nel 2024 dell’1% a 36,1 milioni di euro. I risultati del 2024, approvati dal consiglio di amministrazione di Carioca, mostrano una crescita sostenuta da alcuni Paesi che sono già mercati consolidati come Spagna (+1%), Turchia (+16%), Belgio (+9%), e soprattutto il Nord Europa (+66%). È stata significativa anche l’espansione nel Centro e Sud America con il Messico che ha fatto da traino alla crescita del marchio. “Per quanto riguarda i mercati nuovi – spiega l’amministratore delegato di Carioca Enrico Toledo – stiamo continuando ad investire nel continente americano, dove abbiamo già raccolto ottimi risultati soprattutto in Sud Ameria e Messico. Per il prossimo anno ci focalizzeremo sul nostro Dna con il rilanciando della gamma Pennarelli con un nuovo migliorato inchiostro super-lavabile e un miglioramento della nostra gamma sostenibile eco family”. Tra i prodotti che sono andati meglio nel 2024, quelli della nuova linea Carioca Plus che si rivolge in particolare a teenager e adulti appassionati. Le penne cancellabili hanno fatto registrare un incremento del 23% rispetto al 2023. “Il mercato della cartoleria in Italia ed Europa sta un po’ soffrendo soprattutto per il calo degli studenti. Per continuare a crescere come gli ultimi anni noi stiamo puntando sull’innovazione di prodotti e l’entrata in nuovi mercati” afferma Giorgio Bertolo, direttore generale di Carioca.

