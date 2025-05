Volata scudetto, tre maxi schermi in città per Napoli-Cagliari

agenzia

Decisi da Manfredi:in piazza Plebiscito,piazza Mercato e Scampia

NAPOLI, 19 MAG – In occasione dell’ultima giornata del campionato di calcio, Napoli-Cagliari, prevista per venerdì sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento di tre maxischermi in città per assistere tutti insieme al match. Le piazze scelte sono: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

