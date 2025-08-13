Volenterosi, ‘la strada per la pace Ucraina sia decisa con Kiev’

agenzia

Europei, 'diplomazia, sostegno a Ucraina e pressione su Mosca'

PARIGI, 13 AGO – I leader “copresidenti” del gruppo dei Volenterosi sull’Ucraina, hanno affermato nella dichiarazione finale dopo gli incontri in videoconferenza di oggi con Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che “la strada verso la pace in Ucraina non può essere decisa senza l’Ucraina”. Nella dichiarazione finale, diffusa dall’Eliseo, si afferma “che è necessario proseguire con un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno all’Ucraina e pressione sulla Russia. Una soluzione diplomatica – continua il documento – deve proteggere gli interessi vitali dell’Ucraina e dell’Europa in materia di sicurezza”. “Negoziati costruttivi possono svolgersi soltanto nel contesto di una tregua o di una cessazione duratura e significativa delle ostilità”: lo scrivono i “copresidenti della Coalizione dei volenterosi” nella dichiarazione finale dopo gli incontri in videoconferenza di oggi, diffusa dall’Eliseo. Per gli europei, “le sanzioni e le misure economiche più ampie miranti a fare pressione sull’economia di guerra russa dovrebbero essere rafforzate se la Russia non accetterà una tregua in Alaska”. “Le frontiere internazionali non devono essere modificate con la forza” e “l’Ucraina deve beneficiare di garanzie di sicurezza solide e credibili con lo scopo di difendere efficacemente la sua sovranità e la sua integrità territoriale. La coalizione del Volenterosi è pronta a svolgere un ruolo attivo, in particolare attraverso piani elaborati da coloro che sono disponibili a dispiegare una forza di ri-assicurazione quando le ostilità si saranno concluse. Nessuna restrizione dovrebbe essere imposta alle forze armate ucraine, né alla loro cooperazione con paesi terzi”. “La Russia – conclude il documento finale – non dovrebbe poter opporre il suo veto al cammino dell’Ucraina verso l’Unione europea e la Nato. I Volenterosi hanno confermato che continueranno a cooperare strettamente con il presidente Trump e gli Stati Uniti, con il presidente Zelensky e il popolo ucraino, per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA