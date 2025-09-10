Von der Leyen, 6 miliardi per alleanza sui droni con Kiev

agenzia

BRUXELLES, 10 SET – “Posso anche annunciare che l’Europa anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito G7 e stipulerà un’alleanza sui droni con l’Ucraina. L’Ucraina ha l’ingegnosità. Ciò di cui ha bisogno ora è la scala industriale. E insieme possiamo fornirgliela: affinché l’Ucraina mantenga il proprio vantaggio competitivo con la Russia e l’Europa rafforzi il proprio”. Lo ha detto Ursula von der Leyen a Strasburgo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA