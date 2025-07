Von der Leyen, ‘a Gaza scene intollerabili, basta violenze’

agenzia

'Civili non possono essere bersagli, Israele mantenga promesse'

BRUXELLES, 22 LUG – “I civili non possono essere bersagli. Mai. Le immagini provenienti da Gaza sono insopportabili. L’Ue ribadisce il suo appello a favore di un flusso libero, sicuro e rapido degli aiuti umanitari. E per il pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario. I civili di Gaza hanno sofferto troppo, per troppo tempo. Bisogna finirla ora. Israele deve mantenere le promesse fatte”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

