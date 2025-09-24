Von der Leyen, abbattere jet russi è opzione sul tavolo

agenzia

'Quando violano lo spazio aereo e dopo avvertimenti'

ROMA, 24 SET – L’opzione di abbattere un caccia che si intromette nello spazio aereo della Nato è “sul tavolo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista alla Cnn. “La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro del territorio”, ha detto. “Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l’opzione di abbattere un caccia che si intromette nel nostro spazio aereo è sul tavolo”. “La Russia sta effettuando test su tutti i fronti”, ha dichiarato von der Leyen. “E’ una guerra ibrida che stiamo vivendo da molti, molti anni, che la Russia sta conducendo contro le democrazie dell’Unione Europea e di altri Paesi. E quindi noi combattiamo su tutti i fronti. E come ho detto, è una decisione della Nato, ma vorrei essere molto chiara: non si può toccare il nostro territorio”.

