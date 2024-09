Von der Leyen ai nuovi commissari, ‘saremo grande squadra’

agenzia

'Sono tutti molto motivati, conoscersi serve a cooperare'

BRUXELLES, 18 SET – “Oggi ho dato il benvenuto al Berlaymont alla squadra dei commissari designati. Conoscersi reciprocamente è la base di una buona cooperazione. Sono stato contenta di vedere che sono tutti molto motivati ;;e concentrati in vista delle audizioni” al Parlamento europeo e “penso che formeremo una grande squadra per l’Europa”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine dell’incontro appena concluso con i 26 commissari designati per la prossima Commissione Ue.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA