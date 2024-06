Von der Leyen al Ppe, ‘iniziamo da maggioranza S&D-Renew’

agenzia

La presidente al gruppo, ''non sempre facile, ma ha funzionato'

BRUXELLES, 12 GIU – “Iniziamo il lavoro guardando alla maggioranza che avevamo (con Socialisti e Rnew, ndr), non è sempre stata facile, ma ha funzionato”. Lo ha spiegato Ursula von der Leyen agli eurodeputati del Ppe riuniti a porte chiuse, a quanto apprende l’ANSA. La presidente della Commissione Ue ha poi ringraziato il gruppo per la loro dura campagna elettorale sottolineando che senza l’unità del Ppe questo risultato non sarebbe stato possibile. Parlando del lavoro fatto nei 5 anni, von der Leyen si è soffermata sul Patto di Migrazione e Asilo, dicendosi soddisfatta d’aver portato a termine un negoziato tra i più difficili della legislatura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA