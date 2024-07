Von der Leyen, ‘essenziale che il centro democratico regga’

agenzia

'Proporrò nuovo fondo Ue per competitività'

STRASBURGO, 18 LUG – “L’Europa si trova ora di fronte a una scelta chiara. La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. Oppure unire le nostre società e unirci intorno ai nostri valori. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. O di garantire che le nostre forze democratiche rimangano forti”. E’ quanto si legge nelle linee guida politiche di Ursula von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. “La scelta migliore è l’Europa”, sottolinea la presidente della Commissione designata. “E’ essenziale che il centro democratico in Europa regga. Ma se questo centro deve reggere, deve essere all’altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare”, si legge ancora. “Guardando al futuro, il Clean Industrial Deal deve consentirci di investire di più insieme nelle tecnologie pulite e strategiche e nelle industrie ad alta intensità energetica”, prosegue, e “per questo proporrò un nuovo Fondo europeo per la competitività nel quadro della nostra proposta per un bilancio nuovo e rafforzato”. “Per quanto riguarda i finanziamenti e gli investimenti pubblici, la prima priorità sarà garantire l’utilizzo delle risorse disponibili tramite NextGenerationEU e il bilancio attuale”, sottolinea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA