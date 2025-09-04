Von der Leyen, ‘in gioco c’è la sicurezza di tutta Europa’

agenzia

La presidente dopo l'incontro di Parigi: 'saremo implacabili'

BRUXELLES, 04 SET – “E’ stato un incontro cruciale, perché sappiamo tutti che la posta in gioco è il futuro e la sicurezza dell’intero continente. I leader hanno approvato il lavoro dei loro capi di Stato maggiore della difesa e dei ministri della difesa. Saremo implacabili nei nostri sforzi per mantenere forte l’Ucraina, sicura l’Europa e raggiungere la pace”. Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine dell’incontro di Parigi.

