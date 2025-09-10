Von der Leyen, ‘intesa sui dazi con Usa dà stabilità’

agenzia

'80% del commercio non è con Washington, guardare altrove'

STRASBURGO, 10 SET – “I dazi doganali sono tasse. Ma l’accordo garantisce una stabilità fondamentale nelle nostre relazioni con gli Usa in un momento di grave insicurezza globale. Ci sono due imperativi per la spinta all’indipendenza dell’Europa. Il primo è raddoppiare gli sforzi in materia di diversificazione e partenariati. L’80% del nostro commercio è con paesi diversi dagli Stati Uniti. Quindi dobbiamo sfruttare le nuove opportunità”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dell’Eurocamera. “Il secondo imperativo è che l’Ue intervenga laddove altri si sono ritirati, come la ricerca”, ha aggiunto.

