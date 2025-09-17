Von der Leyen, ‘l’orrore quotidiano a Gaza deve cessare’

agenzia

'Subito cessate fuoco e rilascio ostaggi, Ue sostiene i 2 Stati'

BRUXELLES, 17 SET – “Gli orribili eventi che si verificano quotidianamente a Gaza devono cessare. È necessario un cessate il fuoco immediato, un accesso illimitato per tutti gli aiuti umanitari e il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas. L’Ue rimane il principale donatore di aiuti umanitari. Continuiamo inoltre a sostenere con fermezza la soluzione dei due Stati, che è stata compromessa dalle recenti azioni di insediamento del governo israeliano in Cisgiordania”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

