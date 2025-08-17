agenzia
Von der Leyen, ‘l’Ucraina sia un porcospino d’acciaio’
'Garanzie di sicurezza nell'interesse di Kiev e dell'Europa'
BRUXELLES, 17 AGO – “Non ci devono essere limiti alle forze armate ucraine, né limitazioni alla cooperazione con Paesi terzi o ricevere assistenza da Paesi terzi. L’Ucraina deve essere un porcospino d’acciaio. Le garanzie di sicurezza devono esserci sia per gli interessi dell’Ucraina che dell’Europa”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con il presidente russo Volodymyr Zelensky a Bruxelles.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA