Von der Leyen, ‘Meloni? Il mio approccio è stato giusto’

'Ho lavorato con le forze democratiche e europeiste'

STRASBURGO, 18 LUG – “Noi abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, per un centro pro-Ue. E alla fine mi ha sostenuto. Credo che il nostro approccio è stato corretto”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se il voto contrario di Fratelli d’Italia non abbia mostrato che poteva essere messo in campo un approccio diverso.

