Von der Leyen, ‘Meloni? Serve ampia coalizione pro-Europa’

Presidente della Commissione all'ANSA, 'per l'Ue sfide enomi'

ROMA, 13 MAG – Il dialogo con Ecr e Giorgia Meloni? “È più che mai importante che un’ampia coalizione di forze pro-europee cooperi nel momento in cui sono in gioco i nostri interessi comuni. Lavorerò quindi con tutti coloro che sono chiaramente impegnati a favore dello Stato di diritto, dell’Unione europea e dell’Ucraina”. Lo ha detto, in un’intervista all’ANSA, la presidente della Commissione Ue e Spitzenkandidat del Ppe, Ursula von der Leyen, oggi a Roma per la campagna per le Europee. “La situazione per l’Europa è grave e le sfide che ci attendono sono enormi”, ha aggiunto von der Leyen.

