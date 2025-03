Von der Leyen, mobilitiamo 4,7 miliardi in Sudafrica

agenzia

BRUXELLES, 13 MAR – “Oggi annunciamo un pacchetto di investimenti per mobilitare oltre 4,7 miliardi di euro in Sudafrica”. Riguarda “progetti che supportano una giusta transizione energetica. Per la connettività, sia fisica che digitale. E per i vaccini, prodotti in Africa, per l’Africa”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’avvio del Summit Ue-Sudafrica a Cape Town.

