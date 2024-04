Von der Leyen, Mosca parla di guerra, ha tradito il popolo

agenzia

'Negando per due anni che ci fosse un conflitto in corso'

BRUXELLES, 22 MAR – “La Russia è in guerra con l’Ucraina dal 2022 e questo commento di oggi” del Cremlino “non dimostra altro che Mosca ha tradito la popolazione russa, nascondendo per due anni i fatti e negando che ci fosse una guerra in corso”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del vertice dei leader europei.

